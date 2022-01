https://it.sputniknews.com/20220106/lappello-dei-1500-presidi-a-draghi-e-bianchi-il-rientro-sara-ingestibile-15-giorni-di-dad-14504520.html

L’appello dei 1.500 presidi a Draghi e Bianchi: “Il rientro sarà ingestibile, 15 giorni di Dad”

L’appello dei 1.500 presidi a Draghi e Bianchi: “Il rientro sarà ingestibile, 15 giorni di Dad”

Preoccupazione per l’aumento dei contagi con numeri mai visti e rischi di carenza di personale e plessi che potrebbero non aprire. 06.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-06T22:02+0100

2022-01-06T22:02+0100

2022-01-06T22:02+0100

scuola

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1a/10463978_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e77af5a2c699aa7475e3584edbcf6a17.jpg

Quindici giorni di didattica a distanza per superare il picco dei casi legati alla variante Omicron e garantire il servizi scolastico in sicurezza, con il personale a disposizione e le figure legate alla vigilanza.È l’appello che 1.500 presidi rivolgono al premier Mario Draghi, al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e ai presidenti delle Regioni in vista della riapertura che il governo ha stabilito non verrà rimandata.Così la comunicazione in cui si ricorda il lavoro incessante in corso da due anni per “per garantire un servizio scolastico gravemente provato dalla pandemia".Ma "a pochi giorni dall'inizio delle lezioni dopo la pausa natalizia, durante la quale non ci siamo mai fermati, stiamo assistendo con preoccupazione crescente all'escalation di assenze".Una situazione “epocale”I presidi che hanno firmato l’appello, da tutta Italia, sottolineano che l’attuale ondata è diversa e più complessa delle precedenti.Per questo, sostengono “con forza, decisione e con la consapevolezza di chi è responsabile in prima persona della tutela della salute e della sicurezza di migliaia di persone" la necessità di applicare la Dad e rinviare di 15 giorni il rientro in classe.

https://it.sputniknews.com/20220105/rientro-a-scuola-confermato-tre-fasce-deta-per-la-quarantena-e-nuove-regole-14482888.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

scuola, coronavirus in italia