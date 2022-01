https://it.sputniknews.com/20220106/kazakistan-sparatoria-in-corso-ad-almaty-militari-circondano-gruppi-di-manifestanti-armati--14493218.html

Kazakistan, sparatoria in corso ad Almaty: militari circondano gruppi di manifestanti armati

Kazakistan, sparatoria in corso ad Almaty: militari circondano gruppi di manifestanti armati

La situazione in Kazakistan resta tesa dopo che il Paese è stato colpito da un'ondata di proteste non autorizzate, innescate dall'aumento dei prezzi del gas... 06.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-06T06:30+0100

2022-01-06T06:30+0100

2022-01-06T06:30+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/14493370_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_17d131736372332b6983415544c611bc.jpg

Una sparatoria è in corso in Piazza della Repubblica nel centro di Almaty, stando a quanto riferito dal corrispondente di Sputnik in Kazakistan. Almeno 50 veicoli hanno circondato oltre 200 rivoltosi in città e i militari li hanno isolati dall'edificio dell'amministrazione locale e da altri complessi. Secondo il corrispondente, ci sarebbero stati almeno 10 colpi di pistola, ma non sono stati i soldati a spararli.Il dispiegamento delle forze di peacekeeping del CSTOL'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO) ha disposto il dispiegamento di forze di peacekeeping in Kazakistan per un periodo di tempo limitato per stabilizzare la situazione nel Paese in seguito alla richiesta del presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev.A riferirlo nelle scorse ore è stato il premier armeno Nikol Pashinyan, al termine di un colloquio telefonico con il capo di stato kazako.Secondo quanto affermato dal Segretariato della CSTO, l'appello di assistenza del Kazakistan è stato lanciato facendo riferimento all'intrusione nel Paese di bande terroristiche addestrate dall'estero.Le proteste in KazakistanLe proteste di massa hanno scosso il Kazakistan nei primi giorni del 2022, con i cittadini di Zhanaozen e Aktau a Mangistau, una regione produttrice di petrolio nell'ovest del paese, che hanno organizzato delle proteste non autorizzate per opporsi a un doppio aumento dei prezzi del gas naturale liquefatto (GNL).Una commissione governativa formata poco dopo si è detta pronta a tagliare i prezzi, ma le proteste si sono estese ad altre città. Ad Almaty i manifestanti si sono scontrati con i funzionari della sicurezza e la polizia ha usato gas lacrimogeni e granate esplosive. In tutto il Kazakistan Internet è stata chiusa e la trasmissione di numerosi canali televisivi è stata temporaneamente interrotta.La situazione più tesa resta quella di Almaty, la città più popolata del Kazakistan, dove è stata avviata un'operazione delle squadre antiterrorismo.Le forze speciali hanno effettuato un blitz nell'aeroporto per liberarlo dai gruppi di manifestanti armati che avevano fatto irruzione, causando l'interruzione del traffico. Nella giornata del 6 gennaio lo scalo rimarrà chiuso al traffico ordinario.In città i corrispondenti di Sputnik sul posto segnalano numerosi casi di saccheggio e devastazione contro negozi, banche ed edifici pubblici, con sparatorie tra forze speciali ed uomini armati che si spostano nelle vie della città.Il ministero dell'Interno kazako ha reso noto il bilancio di due giorni di scontri tra manifestanti e forze dell'ordine nelle città del Kazakistan: 8 tra agenti e soldati sono morti e 317 sono rimasti feriti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo