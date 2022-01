https://it.sputniknews.com/20220106/kazakistan-lintervento-csto-avra-durata-breve-se-attaccati-i-soldati-potranno-sparare-14505482.html

Kazakistan, l'intervento CSTO avrà durata breve. Se attaccati i soldati potranno sparare

In un'intervista a Sputnik il segretario generale dell'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettivo, CSTO, Stanislav Zas, spiega in quali modalità si... 06.01.2022, Sputnik Italia

Perchè intervengono le forze di page CSTO? – I motivi per l'invio delle forze collettive di mantenimento della pace della CSTO nella Repubblica del Kazakistan sono gli articoli 2 e 4 del Trattato di sicurezza collettiva, l'accordo sulle attività di mantenimento della pace e, naturalmente, l'appello del presidente del Kazakistan, Kassym-Zhomart Kemelevich Tokayev per ricevere assistenza militare. Questo è ciò che è servito come base per l'adozione da parte dei capi dei nostri stati della decisione di condurre un'operazione di mantenimento della pace. Quali compiti dovranno svolgere i soldati del contingente di pace CSTO?I compiti loro assegnati possono essere suddivisi condizionatamente in due principali. Quante persone fanno parte del contingente?Il contingente può variare nella sua composizione e grandezza. Attualmente, sulla base delle decisioni adottate è composto da 2500 persone.Il contingente di pace CSTO interverrà per disperdere le proteste?Le forze dell'Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva non prenderanno parte alla dispersione delle manifestazioni in Kazakistan. Che cosa può succedere se gli insorti attaccano un posto presidiato dai soldati del contingente di pace?Le forze collettive di mantenimento della pace della CSTO in Kazakistan hanno il diritto di utilizzare le armi in caso di attacco da parte di bande armate. In questo caso potranno impiegare le armi. Il personale militare delle forze collettive di mantenimento della pace ha tale diritto.Per quanto tempo durerà l'intervento del contingente di pace CSTO in Kazakistan?Le unità hanno già iniziato il loro dislocamento sul territorio. Prevediamo che il periodo sarà breve. Nella risoluzione adottata dal Consiglio Collettivo di Sicurezza c'è scritto "per un breve periodo". Che tipo di breve periodo - diversi giorni o diverse settimane - dipenderà dalla situazione che si svilupperà in Kazakistan e, ovviamente, dalla posizione della leadership del Kazakistan. Quando riterrà che la situazione si è stabilizzata ed è sotto il controllo delle proprie forze senza l'aiuto di tutti i nostri stati, in quel momento l'operazione terminerà e tutte le truppe saranno ritirate.

