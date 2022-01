https://it.sputniknews.com/20220106/kazakistan-la-situazione-resta-tesa-forze-csto-nel-paese-ad-almaty-liberata-la-piazza-centrale-14502719.html

Kazakistan, la situazione resta tesa: scontri in corso, interrotti tv, telefono ed internet

Kazakistan, la situazione resta tesa: scontri in corso, interrotti tv, telefono ed internet

Sale a 18 il bilancio delle vittime tra le forze dell'ordine dopo gli scontri in varie città del paese. Ad Almaty le forze speciali hanno liberato la piazza... 06.01.2022, Sputnik Italia

In Kazakistan proseguono i disordini dopo l'ondata di proteste scoppiate il 2 gennaio inizialmente contro l'aumento dei prezzi del gas. Ad Almaty, prima capitale kazaka e maggiore centro urbano del paese, con oltre 3 milioni di abitanti, è stato interrotta la trasmissione dei canali televisivi e la rete internet è fuori servizio.Le forze di polizia e gli uomini delle forze speciali stanno intervenendo in tutta la città, dove la situazione rimane tesa e nella mattinata insorti armati avevano circondato due ospedali:La polizia ha reso noto che nel corso dell'operazione di pulizia del centro cittadino dalle bande di radicali che avevano occupato edifici e saccheggiato negozi sono state arrestate oltre 2000 persone.La situazione nelle altre città del paeseAd Aktau, importante centro di estrazione del petrolio sul mar Caspio, da cui nei giorni scorsi erano partite le prime proteste, le forze speciali hanno sventato un tentativo di occupazione dell'aeroporto internazionale della città. Nella capitale Nursultan (Astana) la situazione è sotto controllo: le forze speciali presidiano gli edifici governativi.In tutto il paese è in vigore il regime di massima allerta con coprifuoco dalle 23 alle 7.L'intervento dei peace keeper CSTOFacendo seguito alla richiesta del presidente Tokayev, che aveva definito la situazione nel paese "un'invasione di bande addestrate dall'estero", il Consiglio di sicurezza collettiva della CSTO ha deciso di inviare forze congiunte di peace keeping in Kazakistan per un periodo di tempo limitato. Nella serata sono atterrate in Kazakistan le prime unità del contingente di pace russo, che tra gli altri compiti proteggeranno le strutture statali e militari e assisteranno le forze dell'ordine.

