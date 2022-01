https://it.sputniknews.com/20220106/kazakistan-csto-invia-forze-di-peace-keeping-per-stabilizzare-la-situazione-nel-paese-14494990.html

Kazakistan, CSTO invia forze di peace keeping per stabilizzare la situazione nel Paese

Kazakistan, CSTO invia forze di peace keeping per stabilizzare la situazione nel Paese

Le forze del CSTO avranno compiti di protezione delle basi militari e delle comunicazioni statali e assisteranno le forze di polizia nel tenere sotto controllo... 06.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-06T08:53+0100

2022-01-06T08:53+0100

2022-01-06T08:55+0100

mondo

kazakistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/14495260_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6fe7b2cf28d74c2426cca5556442c0b.jpg

Il segretariato dell'Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva (CSTO) ha dichiarato giovedì che il blocco sta inviando forze di peacekeeping in Kazakistan e che diverse unità stanno già svolgendo i loro compiti nel paese.Secondo quanto dichiarato, il contingente ricoprirà incarichi di protezione delle basi militari e delle comunicazioni statali, oltre ad assistere la polizia nel mettere freno ai disordini. Le forze di peace keeping potranno contare su effettivi provenienti da cinque Paesi: Armenia, Bielorussia, Kirghizistan, Russia e Tagikistan.Il dispiegamento delle forze di peacekeeping del CSTOL'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO) ha disposto il dispiegamento di forze di peacekeeping in Kazakistan per un periodo di tempo limitato per stabilizzare la situazione nel Paese in seguito alla richiesta del presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev.A riferirlo nelle scorse ore è stato il premier armeno Nikol Pashinyan, al termine di un colloquio telefonico con il capo di stato kazako.Secondo quanto affermato dal Segretariato della CSTO, l'appello di assistenza del Kazakistan è stato lanciato facendo riferimento all'intrusione nel Paese di bande terroristiche addestrate dall'estero.

kazakistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, kazakistan