https://it.sputniknews.com/20220106/kazakistan-blinken-telefona-al-ministro-degli-esteri-gli-usa-a-favore-di-una-soluzione-pacifica-14503679.html

Kazakistan, entrano gli USA: Blinken telefona al ministro degli Esteri ed esprime supporto

Kazakistan, entrano gli USA: Blinken telefona al ministro degli Esteri ed esprime supporto

Il Segretario di Stato americano Anthony Blinken in una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri kazako Mukhtar Tileuberdi ha espresso il supporto... 06.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-06T18:55+0100

2022-01-06T18:55+0100

2022-01-06T18:57+0100

mondo

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Kazakistan, entrano gli USA: Blinken telefona al ministro degli Esteri ed esprime supporto

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/11639665_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_34f44761663a6f8cd20c6aaf8b37f63f.jpg

"Il Segretario di Stato Antony J. Blinken ha parlato oggi con il ministro degli Esteri kazako Mukhtar Tileuberdi riguardo lo stato di emergenza in corso in Kazakistan.Il Segretario di Stato ha ribadito il pieno sostegno degli Stati Uniti alle istituzioni costituzionali e libertà dei media, si è espresso a favore di una soluzione pacifica della crisi nel rispetto dei diritti umani", si legge nel comunicato del dicastero.Situazione in KazakistanLe proteste di massa hanno scosso il Kazakistan nei primi giorni del 2022, con i cittadini di Zhanaozen e Aktau a Mangistau, una regione produttrice di petrolio nell'ovest del paese, che hanno organizzato delle proteste non autorizzate per opporsi a un doppio aumento dei prezzi del gas naturale liquefatto (GNL). Una commissione governativa formata poco dopo si è detta pronta a tagliare i prezzi, ma le proteste si sono estese ad altre città.Ad Almaty, l'ex capitale della repubblica, il 4 e il 5 gennaio si sono verificati scontri con le forze di sicurezza, la polizia ha usato gas e granate assordanti. In tutto il Kazakistan Internet è stato spento e la trasmissione di numerosi canali tv è stata temporaneamente interrotta. In Kazakistan è stato introdotto lo stato di emergenza.La mattina del 5 gennaio, il presidente kazako Kassym-Zhomart Tokayev ha sciolto il governo e ha assunto il carico del presidente del Consiglio di sicurezza della repubblica, dimettendo il primo capo di Kazakistan dopo la dissoluzione dell'URSS, Nursultan Nazarbayev. Nella notte del 6 gennaio, Tokayev ha tenuto la prima riunione del Consiglio di sicurezza, essendone a capo, durante la quale ha definito la situazione in Kazakistan "un attentato all'integrità dello stato" e ha affermato di aver chiesto assistenza all'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (CSTO) "per superare la minaccia terroristica". Nella stessa notte, il Consiglio di sicurezza collettivo della CSTO ha deciso di inviare forze congiunte di peace keeping in Kazakistan a seguito dell'appello di Tokayev. Le truppe, come riferito in precedenza, saranno inviate per un periodo di tempo limitato con l'obiettivo di contribuire alla stabilizzazione della situazione nel Paese.

https://it.sputniknews.com/20220106/kazakistan-la-situazione-resta-tesa-forze-csto-nel-paese-ad-almaty-liberata-la-piazza-centrale-14502719.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica