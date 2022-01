https://it.sputniknews.com/20220106/interporto-bologna-90-operai-licenziati-con-un-messaggio-whatsapp-la-notte-di-capodanno-14504080.html

Interporto Bologna, 90 operai licenziati con un messaggio whatsapp la notte di Capodanno

2022-01-06T21:15+0100

Un messaggio come tanti, sulla chat di lavoro, che inizia con un buongiorno, prosegue con l’annuncio della fine di 90 contratti di collaborazione e si conclude con l’augurio di buon anno.È la dolorosa vicenda che vede coinvolti oltre 90 lavoratori della logistica dell’Interporto di Bologna, licenziati in tronco il 31 dicembre con un messaggio whatsapp.La XBT Servizi e Logistica comunica la conclusione del contratto di appalto tra Zampieri Holding e il colosso Americano TNT/FedEx e di conseguenza lo stop alle attività.I sindacati: “Nessuna spiegazione”Si Cobas scrive nel suo post il 2022 non inizia bene e denuncia le mancate spiegazioni ai 90 lavoratori che sono stati “liquidati con un Whatsapp”.E poi, “oltre il danno la beffa”, gli operai “vengono anche colpevolizzati per ‘errori fatti da entrambe le parti’. Quali gli errori che l’azienda aveva commesso?: Lo sfruttamento, le irregolarità continue, la mancanza totale di sicurezza che in poco più di un mese aveva portato a quasi una decina di infortuni etc.. E che errori avrebbero commesso i lavoratori ? L’aver denunciato le irregolarità”.

