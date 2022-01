https://it.sputniknews.com/20220106/insulta-la-gatta-della-fidanzata-lei-lo-butta-fuori-di-casa-14502625.html

Insulta la gatta della fidanzata, lei lo butta fuori di casa

Insulta la gatta della fidanzata, lei lo butta fuori di casa

Mette alla porta il convivente perché aveva insultato la sua gatta chiamandola "essere inutile", poi ci ripensa e chiede agli utenti del web se ha fatto bene a... 06.01.2022, Sputnik Italia

L'amore non è bello se non è litigarello, ma forse essere cacciati di casa perché preferiti ad un animale domestico è davvero troppo. E' quello che è successo ad un giovane di 30 anni, messo alla porta perché sorpreso dalla fidanzata ad insultare Millie, la gatta di cui si prende cura da sempre. E' lei stessa a raccontare questa surreale vicenda su Reddit. "Io (24F) e il mio ragazzo (30M) ci siamo trasferiti di recente insieme. È qualcosa di cui abbiamo parlato, e quando il suo contratto di locazione è terminato si è trasferito nel mio appartamento", spiega la ragazza in un lungo post.Prima di questo passo i due avevano parlato di Millie e lui le aveva già chiesto di sbarazzarsene, ma la 24enne pensava stesse scherzando. Fino a quando una notte lo sorprende insultare la micetta, ignaro della sua presenza nella stessa stanza. "L'altra sera, quando è tornato a casa non credo si sia accorto che ero in cucina. Millie era sul divano e appena l'ha vista ha sospirato e detto "sei così fottutamente inutile". Non l'avevo mai sentito parlare con tanta malizia. Sembrava una persona diversa. Era così freddo e ostile che sono andata nel panico e sono corsa fuori dalla cucina urlandogli contro e dicendogli di lasciare subito il mio appartamento", scrive la giovane. Lui incredulo le chiede se davvero deve andare via di casa e dove, lei insiste: ha bisogno che se ne vada. Così il trentenne infuriato esce di casa, mentre la ragazza stringe la gatta in braccio e inizia a singhiozzare. La storia, dopo tutto, è a lieto fine. Il fidanzato la ricontatta poco dopo chiedendole se può tornare. La risposta è sì, ma la vicenda lascia una ferita: non può accettare di essere preferito ad un animale, anche se lei aveva messo in chiaro che Millie è "qualcosa a cui non può rinunciare". Il post ha ricevuto migliaia di commenti dagli utenti del web.

