India, fuoriuscita di gas tossici da una fabbrica causa almeno 6 morti e 20 feriti

India, fuoriuscita di gas tossici da una fabbrica causa almeno 6 morti e 20 feriti

La fuoriuscita di fumi tossici sarebbe avvenuta a causa di un tentativo illegale da parte di un'autocisterna parcheggiata vicino alla fabbrica di smaltire... 06.01.2022, Sputnik Italia

Almeno sei persone sono morte e altre 20 sono state ricoverate in un ospedale civile a causa della fuoriuscita di gas tossico da una fabbrica di tinture nel distretto di Surat, nello stato indiano del Gujarat, giovedì mattinaIl capo dello stato del Gujarat, Bhupendra Patel, ha espresso su Twitter le proprie condoglianze per il grave incidente.Anche il ministro federale Harsh Sanghvi ha espresso le sue condoglianze e ha affermato che "è in contatto con il dipartimento di polizia e ha incaricato loro di esaminare la questione in via prioritaria"."Almeno 25 lavoratori hanno perso conoscenza dopo aver inalato fumi tossici da un'autocisterna per prodotti chimici parcheggiata vicino alla loro fabbrica nell'area GIDC di Sachin. L'autocisterna stava cercando di smaltire illegalmente sostanze chimiche tossiche", ha rilevato Basant Pareek, capo dell'Ufficio principale dei vigili del fuoco di Surat in una dichiarazione all'agenzia di stampa indiana Press Trust of India (PTI).

