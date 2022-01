India, anziano bloccato dai medici prima di farsi la dose numero 12 di vaccino: "è meraviglioso"

https://it.sputniknews.com/20220106/india-anziano-riceve-11-dosi-di-vaccino-anti-covid-e-ne-vuole-di-piu-e-meraviglioso-14491737.html

Il residente del villaggio Orai, ex impiegato del dipartimento postale Brahmadev Mandal, non è riuscito a ricevere un'altra, la dodicesima, dose di vaccino contro il coronavirus, grazie all'attenzione dei medici. Mandal stesso ha dichiarato di aver ricevuto 11 dosi di vaccino poiché "hanno avuto un effetto benefico su di lui", scrive il giornale. L'uomo ha raccontato che aveva ricevuto la sua prima dose il 13 febbraio dello scorso anno e da allora si faceva inoculare in media una dose al mese, ad eccezione di settembre, quando se lo è fatto iniettare tre volte. L'uomo è stato vaccinato in siti differenti e ha fornito la sua carta d'identità biometrica Aadhaar e il numero di telefono otto volte per ricevere il vaccino, ma tre volte ha usato la tessera elettorale e il numero di telefono di sua moglie. Secondo i funzionari della sanità pubblica, l'indiano ha approfittato di un difetto nel software del sito di monitoraggio dei vaccini, che rimuove automaticamente i dati duplicati dal database. Le autorità della contea di Madhepura hanno avviato un'indagine sul caso. La campagna di vaccinazione contro il coronavirus è stata avviata in India a metà gennaio dello scorso anno. I primi a ricevere il vaccino sono stati medici e operatori in prima linea, così in India sono chiamati coloro che hanno aiutato i medici nella lotta al coronavirus: polizia e servizi di emergenza. In seguito le autorità hanno iniziato a vaccinare le persone di età superiore ai 50 anni e le persone con malattie concomitanti e, dal 1 maggio, tutti i residenti in India di età superiore ai 18 anni hanno ricevuto l'opportunità di vaccinarsi. Secondo il ministero della Salute dell'India, alla data del 5 gennaio, 859,6 milioni di persone hanno ricevuto una dose di vaccino, di questi 617,5 milioni sono completamente vaccinati. L'India rimane al secondo posto nel mondo per numero di contagi da COVID-19. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute dal marzo dello scorso anno, quando è iniziata la pandemia nel Paese, il numero totale di persone contagiate ha superato i 35 milioni, oltre 34,3 milioni sono guarite e oltre 482mila sono morte.

