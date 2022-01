https://it.sputniknews.com/20220106/i-premier-di-giappone-e-australia-definiscono-una-svolta-laccordo-di-difesa-14500630.html

I premier di Giappone e Australia definiscono "una svolta" l'accordo di difesa

I leader di Giappone e Australia, Fumio Kishida e Scott Morrison, hanno definito "una svolta" l'accordo firmato giovedì sul reciproco accesso che facilita i... 06.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-06T20:04+0100

2022-01-06T20:04+0100

2022-01-06T20:04+0100

mondo

politica

difesa

"L'accordo è stato una svolta che eleva la cooperazione tra il Giappone e l'Australia nel settore della sicurezza a un nuovo livello. Sono molto lieto che i negoziati attivi tra i due paesi abbiano dato i loro frutti", ha affermato Fumio Kishida.Il primo ministro australiano Scott Morrison ha definito il trattato "una pietra miliare" che "apre un nuovo capitolo nella cooperazione ad alto livello per la difesa e la sicurezza alla luce di un mondo complesso che sta cambiando rapidamente".L'accordo sull'accesso reciproco firmato dalle parti apre nuove opportunità per le attività militari nei due paesi, stabilisce la procedura e lo status giuridico per le visite militari in entrambi i paesi durante esercitazioni militari congiunte e in caso di disastri naturali. Le parti hanno convenuto di creare un comitato congiunto, che dovrà concordare i dettagli delle esercitazioni e altri scambi.Le parti hanno anche discusso delle questioni di sicurezza regionale, in particolare, hanno espresso preoccupazione per i tentativi di cambiare lo status quo da parte della Cina, nonché per le sue attività nel Mar Cinese Meridionale e nel Mar Cinese Orientale, oltre ad aver concordato di preparare una nuova dichiarazione congiunta sulla sicurezza.

