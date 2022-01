https://it.sputniknews.com/20220106/covid-oltre-120-contagiati-su-un-volo-dallitalia-allindia---media-14497935.html

COVID, oltre 120 contagiati su un volo dall'Italia all'India - media

COVID, oltre 120 contagiati su un volo dall'Italia all'India - media

Il coronavirus è stato rilevato in 125 persone su un volo charter da Milano alla città indiana Amritsar, riferisce il canale televisivo NDTV. 06.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-06T13:33+0100

2022-01-06T13:33+0100

2022-01-06T13:33+0100

italia

coronavirus

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/13595721_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_2fcd76bae04c621b8645c9a9300a53e0.jpg

Un totale di 179 passeggeri, tra cui 19 bambini, erano sul volo partito da Milano ed arrivato ad Amritsar giovedì alle 13.30 (9.00 ora italiana). L'amministrazione dell'aeroporto ha affermato che l'aereo della compagnia portoghese EuroAtlantic Airways ha fatto uno scalo tecnico a Tbilisi, in Georgia. All'arrivo ad Amritsar, tutti i passeggeri hanno fatto test per il coronavirus, siccome l'Italia è uno dei paesi ad alto rischio di infezione dalla variante Omicron.I medici effettueranno il sequenziamento del genoma di tutti i passeggeri risultati positivi.L'agenzia ANI riporta che i familiari dei passeggeri positivi giunti all'aeroporto hanno espresso indignazione nei confronti delle autorità aeroportuali e hanno messo in dubbio i risultati dei test.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, coronavirus, coronavirus nel mondo