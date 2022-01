https://it.sputniknews.com/20220106/covid-napoli-rischia-codice-nero-medici-chiedono-interventi-drastici-al-governo-14502090.html

Covid, Napoli rischia codice nero: medici chiedono "interventi drastici" al governo

Covid, Napoli rischia codice nero: medici chiedono "interventi drastici" al governo

06.01.2022

L'enorme capacità infettiva di Omicron sta mettendo in ginocchio pronto soccorsi e ospedali di Napoli e provincia per l'elevato numero di accessi, che il sistema sanitario presto non sarà più in grado di gestire. I medici campani lanciano l'allarme sulla situazione che rischia di finire fuori controllo, obbligando i rianimatori a decidere chi ammettere in intensiva e chi no. Le sue parole giungono al termine di un confronto approfondito con i colleghi da cui emerge la situazione drammatica che si sta vivendo nelle corsie delle principali strutture ospedaliere di Napoli e provincia."Né all’indomani del primo lockdown, né nel corso della seconda e terza ondata - sottolinea il leader dei camici bianchi - la nostra situazione è stata tanto grave, e ora rischiamo di perderne il controllo. Il dilagare della variante Omicron ha messo in ginocchio ospedali, ambulatori studi medici e rete dell’emergenza, e ciò che emerge oggi è solo la punta dell’iceberg. Entro una settimana o due al massimo, se non si interviene adesso, rischiamo di vedere a Napoli ciò che purtroppo abbiamo visto in Lombardia due anni fa". Asl e Aziende Ospedaliere hanno già avviato la riconversione dei reparti e le direzioni sanitarie hanno provveduto a revocare ferie e permessi dei medici. "Ciò che si decide oggi - osserva - avrà effetto a distanza di 10 o 15 giorni. Se vogliamo evitare il peggio è bene che si intervenga subito. Vi prego, non metteteci in condizione di dover applicare il codice nero", conclude.

