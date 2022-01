https://it.sputniknews.com/20220106/covid-italia-il-picco-di-decessi-giornalieri-alla-meta-di-febbraio-afferma-uno-studio-americano-14493604.html

Covid Italia: il picco di decessi giornalieri alla metà di febbraio, afferma uno studio americano

Le conseguenze della diffusione della Omicron sul tasso di mortalità in Italia si faranno sentire ancora per diversi mesi, secondo i ricercatori... 06.01.2022, Sputnik Italia

Il picco di decessi causati dal Covid-19 in Italia potrebbe essere raggiunto non prima di metà febbraio.E' quanto emerge da uno studio dell'Instituto for Health Metrics and Evaluation (Ihme), un centro di ricerrca indipendente sulla sanità globale dell'università di Washington.Le proiezioni dell'Ihme relative al Belpaese, parlano di un massimo numero di vittime giornaliere che, a febbraio, dovrebbe aggirarsi tra un minimo di 339 ad un massimo di 578 a seconda delle variabili prese in considerazioni, quali l'uso della mascherina sopra l'80%, la severità della variante Omicron, il tasso di somministrazioni delle terze dosi e l'esitazione vaccinale.Se il modello dell'Ihme si rivelerà esatto, ci vorranno poi mesi prima di poter tornare al livello di mortalità pre diffusione della variante Omicron in Italia, con le ultime proiezioni relative ai primi giorni di aprile 2022 che parlano ancora di un numero di vittime giornaliere vicino alle 250.

