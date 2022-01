https://it.sputniknews.com/20220106/covid-in-norvegia-minacce-di-morte-alle-autorita-sanitarie-che-impongono-nuove-restrizioni-14499917.html

Covid in Norvegia, minacce di morte alle autorità sanitarie che impongono nuove restrizioni

Covid in Norvegia, minacce di morte alle autorità sanitarie che impongono nuove restrizioni

Le minacce alla vita e alla salute delle autorità sanitarie sono spesso legate alle nuove misure per trattenere la diffusione del COVID, nonché ai tentativi di... 06.01.2022, Sputnik Italia

Alla luce della crescita dei casi di contagio dal coronavirus per via della variante Omicron le autorità sanitarie norvegesi, tra cui anche il direttore dell'Istituto norvegese di sanità pubblica (FHI) Camilla Stoltenberg, sorella dell'ex primo ministro e attuale segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, hanno ricevuto minacce.L'FHI e il Consiglio comunale di Oslo spiegano che le minacce sono associate perlopiù alle nuove misure per fermare la diffusione del coronavirus e agli sforzi di vaccinazione. Le minacce sono state segnalate alla polizia.Inoltre, anche il consigliere per la salute di Oslo, Robert Steen, del Partito Laburista che fa parte della coalizione governativa, ha ammesso di aver ricevuto minacce durante la pandemia.Il ministro della Sanità, anch'essa laburista, Ingvild Kjerkol in seguito si è espressa contro le molestie e ha definito "inaccettabili" le minacce rivolte all'Istituto norvegese di sanità pubblica e ad altre persone che gestiscono la pandemia COVID-19 in Norvegia.Kjerkol ha affermato di aver notato una pressione sempre più negativa durante la pandemia, aggiungendo di aver ricevuto messaggi offensivi, inclusi commenti su Facebook.Egil Jørgen Brekke, rappresentante della polizia di Oslo, ha affermato che le minacce contro i rappresentanti eletti e i funzionari del governo avranno la massima priorità come "minaccia alla democrazia".L'FHI ha chiesto ai suoi dipendenti di seguire alcune regole precauzionali che si applicano sia al lavoro che al di fuori dagli edifici dell'istituto.Il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre aveva precedentemente avvertito i cittadini del Paese che il coronavirus potrebbe influire sulla loro vita quotidiana per tutto l'inverno. Pur elogiando la popolazione per aver seguito le restrizioni nazionali emanate il mese scorso nel tentativo di trattenere la diffusione di COVID-19, ha avvertito che è probabile che il virus continui a far parte della vita quotidiana. Al momento la Norvegia sta attraversando a un'ondata di contagi dal COVID senza precedenti, con 8.385 casi registrati nelle ultime 24 ore, il massimo dall'inizio della pandemia. Il paese ha conclamato complessivamente 412.000 casi di contagio, con oltre 1.300 decessi.

