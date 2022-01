Covid, Federmoda: "Bene il Green Pass per l'ingresso in negozio ma ora servono crediti d'imposta"

"I negozi di abbigliamento, calzature, pelletterie sono stati, tra le pochissime attività, che hanno subito la chiusura forzata durante i precedenti lockdown per ben 138 giorni pari al 35% della loro capacità lavorativa, senza peraltro ottenere alcun tipo di attenzione, nonostante abbiano dovuto far ricorso a politiche di riduzione dei prezzi per non avere troppe rimanenze nei magazzino", ha proseguito Borghi.