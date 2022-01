https://it.sputniknews.com/20220106/corea-del-nord-annuncia-di-aver-lanciato-un-missile-ipersonico-14497263.html

Corea del Nord annuncia di aver lanciato un missile ipersonico

Quello avvenuto ieri è stato il primo test balistico del 2022 per la Repubblica Popolare Democratica di Corea. 06.01.2022, Sputnik Italia

Il proiettile sparato nella giornata di ieri dalla Corea del Nord verso il Mar del Giappone era un missile ipersonico.A renderlo noto nella mattinata odierna sono stati i media statali di Pyongyang.Ieri i massimi vertici militari della Corea del Sud hanno dichiarato che la Corea del Nord aveva lanciato quello che si credeva essere un missile balistico.La guardia costiera giapponese ha anche affermato di aver rilevato il lancio, ma di non essere stata in grado di identificare il proiettile e di ritenere che il missile fosse caduto al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone.Nel corso della stessa giornata il Dipartimento di Stato americano aveva condannato il test missilistico effettuato da Pyongyang, definendolo una "violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite".Allo stesso tempo, gli Stati Uniti hanno ribadito di restare "impegnati in un approccio diplomatico con la Repubblica Popolare Democratica di Corea" e hanno chiesto al governo di Pyongyang di "impegnarsi nel dialogo".

