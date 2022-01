https://it.sputniknews.com/20220106/che-cose-la-csto-e-perche-le-sue-forze-di-peace-keeping-intervengo-in-kazakistan-14498606.html

Caos Kazakistan: iniziato l'intervento di peace keeping delle forze CSTO

Caos Kazakistan: iniziato l'intervento di peace keeping delle forze CSTO

Nella mattinata odierna la CSTO ha annunciato l'invio di un contingente di peace keeping in Kazakistan. 06.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-06T13:35+0100

2022-01-06T13:35+0100

2022-01-06T13:37+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Caos Kazakistan: iniziato l'intervento di peace keeping delle forze CSTO

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/14498555_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_13b0c807afd5b098f47281970bd616a3.jpg

L'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (CSTO) ha deciso giovedì di inviare le sue forze di peace keeping in Kazakistan in seguito alle proteste ed alla deriva di violenza in cui si trova da alcuni giorni il paese dell'Asia centrale.Dal 6 di gennaio diverse unità della CSTO sono operative in Kazakistan con compiti di sorveglianza di obiettivi strategici dopo la richiesta formalizzata nella serata del 5 gennaio dal presidente kazazo Tokayev.Ma andiamo dunque a ripercorrere brevemente la storia della CSTO ed analizzare i compiti del contingente internazionale inviato in Kazakistan.Che cosa prevede il Trattato CSTOFormata tra il 1992 e il 2002, l'Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva comprende i seguenti paesi dell'area post-sovietica: Russia, Bielorussia, Armenia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan.Attualmente il ruolo di il capo del Consiglio di sicurezza collettiva della CSTO è ricoperto dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan, che ha annunciato in prima persona la decisione di inviare forze di pace della CSTO.Le forze di peace keeping e i loro compitiCome riferito dall'alleanza sul suo sito web, le forze della CSTO sono un insieme di contingenti incaricati di partecipare ad operazioni di peace-keeping.Essi sono formati da personale militare e non appositamente addestrato, insieme alle forze e ai mezzi forniti dagli Stati membri.Il numero totale di unità della CSTO è di circa 3.600 persone.Tra i compiti che possono essere svolti nell'ambito delle operazioni di mantenimento della pace vi sono:Il vicepresidente del Consiglio della Federazione russo Konstantin Kosachev ha sottolineato che la CSTO si concentrerà innanzitutto sulla garanzia della sicurezza e sulla protezione delle infrastrutture militari e civili, mentre spetterà alle forze dell'ordine kazake garantire l'ordine nel Paese.Stati membri della CSTO sull'operazione di mantenimento della paceLe forze di peace keeping inviate in Kazakistan sono costituite da militari russi e di altri Stati membri del CSTO: in particolare circa 70 soldati armeni, incaricati di proteggere importanti infrastrutture militari, ed anche soldati bielorussi e tagichi.Il ministro della Difesa del Kirghizistan, Baktybek Bekbolotov, ha affermato che il suo Paese sta valutando l'invio di unità di dispiegamento rapido-Il dispiegamento delle forze di pace della CSTO è possibile solo quando viene raggiunto un accordo tra tutti gli Stati membri. La richiesta di intervento al CSTO da parte del Kazakistan è stata inviata nella giornata di ieri, dopo che il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha riunito il Consiglio di Sicurezza, con la motivazione che le proteste e l'ondata di violenze seguente rappresentano una "minaccia all'integrità dello stato" kazako con il rischio di infiltrazioni di gruppi estremisti formati all'estero.

https://it.sputniknews.com/20220106/kazakistan-13-agenti-morti-due-di-loro-decapitati-nel-corso-delle-proteste-a-almaty-14497573.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo