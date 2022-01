Accordo Stellantis-Amazon, Tavares: “Stiamo reinventando il futuro dell’auto”

https://it.sputniknews.com/20220106/accordo-stellantis-amazon-tavares-stiamo-reinventando-il-futuro-dellauto-14494604.html

L’annuncio dell’accordo tra Stellantis e Amazon è stato il punto focale della giornata di ieri alla Ces di Las Vegas, dove Carlos Tavares, amministratore delegato del colosso automobilistico ha festeggiato il compleanno della società nata dalla fusione di Fca e Psa.La partnership con Amazon fa parte di una strategia che “ci darà la visione del futuro” e che verrà presentata l’1 marzo, ha detto l’ad parlando con diverse testate internazionali tra cui Repubblica e La Stampa.Tavares non vuole mettere limiti a Stellantis: “Avremo una integrazione verticale su molte aree e ci concentreremo su hardware, componentistica e software”.Per spingere l’auto elettrica servono gli incentiviTavares nell’intervista parla anche della riduzione della produzione complessiva post-Covid e delle sfide dell’elettrico che “implica un costo grosso modo superiore del 50% alle tecnologie convenzionali”.“Da qui ne deriva che se i costi sono maggiori o si trasferiscono all’utente finale oppure produciamo in perdita. Sono entrambe delle soluzioni impraticabili”.Inoltre, nella visione del futuro della compagnia “non possiamo prescindere dalla Cina, vogliano restare anche là, poiché quello è il mercato più grande del mondo e la Cina fissa delle tendenze di cui sarebbe un rischio non essere parte. La stessa elettrificazione ha avuto inizio in Cina” e per “una compagnia globale come la nostra non essere a Pechino è un azzardo”.L’accordo con AmazonL’intesa tra i due colossi punta a progettare, realizzare e gestire le applicazioni software dei veicoli che arriveranno sul mercato dal 2024.I due gruppi forniranno soluzioni software da implementare in SmartCockpit, la nuova piattaforma per l'abitacolo digitale che sarà avviata nel 2024.Inoltre, Stellantis sceglie Amazon Web Services (Aws) come provider cloud preferito per le piattaforme di veicoli, concretizzando la propria visione a lungo termine incentrata sul software.Nell’intesa tra Aws e Stellantis anche iniziative di ingegneria collaborativa per accelerare il time to market dei nuovi prodotti digitali e accrescere le competenze della forza lavoro globale di Stellantis.Infine, nel 2023 Amazon espanderà ulteriormente la sua rete di consegna sostenibile diventando il primo cliente commerciale del nuovo veicolo elettrico a batteria (Bev) Ram ProMaster.

