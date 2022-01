https://it.sputniknews.com/20220105/vietnam-airlines-telefonata-con-minacce-aereo-effettua-atterraggio-demergenza-in-giappone-14490794.html

Paura nei cieli: telefonata minaccia di abbattere un aereo Vietnam Airlines

Un aereo Boeing 787 della compagnia aerea vietnamita, in volo da Tokyo verso Hanoi, è stato costretto a invertire la rotta ed atterrare all'aeroporto di...

Secondo quanto riferito dal portale, 40 minuti dopo il decollo, quando l'aereo nel volo VN 5311 si stava preparando ad attraversare la baia di Tokyo, un ignoto, che si è presentato come un cittadino americano, ha chiamato all'ufficio della Vietnam Airlines a Tokyo e ha comunicato in giapponese che l'aereo sarebbe stato abbattuto nel cielo sopra la baia di Tokyo, se non fosse tornato indietro.A bordo del velivolo c'erano tre piloti, 13 assistenti di volo e 47 passeggeri. La compagnia aerea ha deciso di fare inversione ed atterrare, in accordo con le autorità giapponesi, all'aeroporto di Fukuoka, osserva il portale. Alle 13:02, ora locale (05:02, ora italiana), l'aereo, partito da Tokyo alle 11:10 (03:10, ora italiana), è atterrato a Fukuoka. L'atterraggio è avvenuto normalmente, nessuno dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio è rimasto ferito.È stata avviata un'indagine sulla minaccia alla sicurezza dell'aereo di linea.L'agenzia di stampa vietnamita VNA ha riferito che dopo l'interrogatorio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio da parte delle forze dell'ordine giapponesi, e dopo la perquisizione dell'aereo per rilevare la presenza di ordigni esplosivi, che non ha fatto emergere nulla di sospetto, l'aereo di linea è decollato da Fukuoka alle 15:48 (07:48, ora italiana) ed è atterrato a Hanoi alle 18:12, ora vietnamita (12:12, ora italiana).

