Vaccini, Conte: "Paradossale parlare di obbligo"

Sulle elezioni al Colle, per l'ex premier non è il momento di fare nomi. Indica poi la linea sul Covid: lavoro a distanza, ristori e cig per i lavoratori. 05.01.2022, Sputnik Italia

Nessun obbligo vaccinale, lavoro a distanza immediato come condizione preliminare di ulteriori restrizioni, ristori per le aziende, cig Covid per i lavoratori e trasparenza del governo sull'attuale situazione pandemica. Queste è la linea indicata da Giuseppe Conte ieri sera, all'assemblea del M5S, da presentare al Consiglio dei Ministri di oggi, nel quale si discuterà di nuovi provvedimenti per arginare la nuova ondata di contagi.Obbligo vaccinale paradossaleIl M5S chiederà "tempi rapidi di vaccinazione in tutte le aree del Paese, stante la diffusa criticità che diffusamente viene registrata nelle prenotazioni delle dosi booster", prosegue Conte.Colle Nel suo intervento, l'ex premier dedica un passaggio all'elezione del presidente della Repubblica.Sul voto per il Quirinale, Conte esorta il M5S a restare compatto per essere determinante in Parlamento.

