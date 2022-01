https://it.sputniknews.com/20220105/usa-condannano-il-lancio-di-un-sospetto-missile-balistico-nordcoreano-14488752.html

USA condannano il lancio di un sospetto missile balistico nordcoreano

Gli Stati Uniti hanno condannato il lancio da parte della Corea del Nord di un sospetto missile balistico e hanno esortato Pyongyang a sedersi per dei... 05.01.2022, Sputnik Italia

"Questo lancio è in violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e rappresenta una minaccia per i vicini della Repubblica Popolare Democratica di Corea e la comunità internazionale", ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato.Il funzionario ha affermato che gli USA restano "impegnati in un approccio diplomatico con la RPDC" e chiede al governo di Pyongyang di "impegnarsi nel dialogo".Il portavoce ha anche affermato l'impegno degli Stati Uniti a difendere sia la Corea del Sud che il Giappone, i suoi due principali alleati nella regione.Il segretario di Stato americano Antony Blinken e il segretario alla Difesa Lloyd Austin si incontreranno già giovedì con le loro controparti giapponesi per regolari colloqui sulla sicurezza.In mattinata, lo stato maggiore dell'esercito sudcoreano ha affermato che la Corea del Nord ha lanciato quello che "si presume essere un missile balistico" verso il mare del Giappone.Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha tenuto tre incontri di alto profilo con il predecessore di Biden, Donald Trump, ma i negoziati tra i due leader non hanno portato ad alcun accordo duraturo.

