Tragedia sfiorata nel napoletano, evacuate tre famiglie per il crollo di un solaio

Tragedia sfiorata nel napoletano, evacuate tre famiglie per il crollo di un solaio

05.01.2022

Tragedia sfiorata a Torre Annunziata (Napoli), dove tre famiglie sono state costrette, ieri sera, a lasciare le proprie abitazioni per il cedimento di un solaio, che ha interessato una macelleria di via Castello, nella zona nota come Quadrilatero Carceri.Il crollo è avvenuto mentre il negozio era ancora aperto. Un tonfo ha messo in fuga il proprietario e i clienti, oltre alle famiglie residenti nel palazzo in cui si trova l'attività commerciale. Sul posto si sono recati gli agenti della polizia municipale e i carabinieri, che hanno interdetto l'area interessata al crollo, verificando che non vi fossero feriti.I nuclei familiari sono stati evacuati in via precauzionale, in attesa di riscontri sulla stabilità dell'edificio, attesi in giornata. Resta chiusa anche la macelleria.Il crollo non è il primo della zona e secondo i residenti sarebbe un evento "annunciato". Il titolare della macelleria in passato avrebbe pubblicamente manifestato preoccupazione per lo stato di alcuni ruderi attigui, che versano da tempo in stato di abbandono.

