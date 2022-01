https://it.sputniknews.com/20220105/saldi-invernali-al-via-in-tutta-italia-le-regole-per-la-caccia-alle-offerte-in-tempo-di-covid-14484010.html

Saldi invernali al via in tutta Italia: le regole per la caccia alle offerte in tempo di Covid

Gli sconti dureranno per circa 60 giorni, sino a fine febbraio/inizo marzo. Confcommercio prevede un giro d'affari di 4,2 miliardi di euro e suggerisce dieci... 05.01.2022, Sputnik Italia

Inizia ufficialmente oggi la stagione del saldi invernali in tutta Italia. Circa 15 milioni di famiglie approfitteranno dei primi ribassi del 2022 per lo shopping, spendendo in media 119 euro a testa, secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio, che prevede un giro d'affari di 4,2 miliardi di euro.Sicilia e Basilicata hanno giocato d'anticipo, con il via agli sconti il 2 gennaio. Il giorno dopo è toccato alla Val D'Aosta, mentre oggi, 5 gennaio, è la data d'inizio ufficiale dei saldi di fine stagione, che dureranno per circa 60 giorni, sino a fine febbraio o inizo marzo, a seconda delle regioni. In Trentino Alto Adige i ribassi inizieranno l'8 gennaio.Per aiutare gli italiani agli acquisti in tempo di Covid, Federmoda e Confcommercio hanno compilato il decalogo per i saldi 2022, con le regole per lo shopping sicuro.Confcommercio segnala, inoltre, le varie iniziative promosse sull’intero territorio nazionale da Federazione Moda Italia, come Saldi chiari e sicuri, Saldi Trasparenti, Saldi Tranquilli.

