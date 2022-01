https://it.sputniknews.com/20220105/sabaudia-uomo-riceve-multa-da-1700-euro-per-aver-ripulito-il-parco-14488633.html

Sabaudia, uomo riceve multa da 1.700 euro per aver ripulito il parco

Il destinatario della multa ha mostrato la propria determinazione a portare il caso davanti ad un tribunale. 05.01.2022, Sputnik Italia

Guido Guida, storico commerciante di San Felice Circeo, è stato multato dal comune di Sabaudia per aver ripulito un'area verde all'interno del Parco nazionale del Circeo.Come riferisce oggi il Messaggero sulle proprie pagine, la vicenda risale al 2017.Guida, dopo un'incendio, aveva notato che nel parco avevano fatto la propria comparsa "rifiuti di ogni genere".Un gesto di grande senso civico, che però gli è costato dapprima la contestazione e poi una sanzione da 1.700 euro."Mi hanno detto che per pulire dovevo avere un permesso", ha raccontato il commerciante, che si è detto determinato a "non pagare e andare davanti al giudice perché mi pare davvero assurdo".

italia