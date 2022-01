https://it.sputniknews.com/20220105/rientro-a-scuola-confermato-tre-fasce-deta-per-la-quarantena-e-nuove-regole-14482888.html

Rientro a scuola confermato, tre fasce d'età per la quarantena e nuove regole

Rientro a scuola confermato, tre fasce d'età per la quarantena e nuove regole

Non si deciderà più in base alla vaccinazione, cambiano i tamponi di controllo e l’autosorveglianza. Le misure al vaglio del Cdm di oggi. Le Regioni e i... 05.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-05T10:30+0100

2022-01-05T10:30+0100

2022-01-05T10:30+0100

scuola

coronavirus in italia

quarantena

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/889/66/8896638_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_af3991721ad2220d5dbba415e9c02ac6.jpg

Le nuove disposizioni per quarantena e Dad nelle scuole sono attese oggi in Consiglio dei ministri. Ma, come ha ribadito il premier Mario Draghi, si torna in classe tra il 7 e il 10 gennaio, come previsto dalle diverse Regioni.Si tratta di una strategia che non distingue più tra vaccinati e non, ma si regola in base all’età e dunque del grado di vaccinazione.Dai 12 anni è prevista anche l’autosorveglianza, cioè niente quarantena fino al terzo contagio in classe, ma uso delle mascherine Ffp2 e attenzione ai sintomi.Anche se il governo ha confermato la riapertura delle scuole, alcune regioni, Abruzzo, Umbria e Sicilia, hanno deciso autonomamente di far slittare dal 7 al 10 il ritorno in classe.Le nuove regole per i contagiLe Regioni hanno proposto al governo una nuova strategia e un nuovo metodo per decidere su contagi e quarantene nelle scuole.Ecco le tre categorie e le relative regole:

https://it.sputniknews.com/20220104/lombardia-a-rischio-la-ripresa-delle-scuole-quasi-4000-no-vax-tra-il-personale-scolastico-14479515.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

scuola, coronavirus in italia, quarantena