https://it.sputniknews.com/20220105/rapporto-agenas-ricoveri-in-aumento-in-13-regioni-14486098.html

Rapporto Agenas, ricoveri in aumento in 13 regioni

Rapporto Agenas, ricoveri in aumento in 13 regioni

Livelli critici in quattro regioni, Valle d'Aosta vicina al +50%. Stabili le terapie intensive. 05.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-05T12:48+0100

2022-01-05T12:48+0100

2022-01-05T12:48+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/10135435_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_3db6a9253116435c9e92759235b3be1c.jpg

Il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri a livello nazionale è salito al 20%. Lo si apprende dai dati Agenas, riferiti al 4 gennaio 2022, confrontati con il giorno precedente.In un giorno, i ricoveri sono cresciuti in 13 regioni, raggiungendo i livelli più critici in Val d'Aosta (47%), Calabria (32%), Liguria (31%) e Umbria (27%).I ricoveri nei reparti ordinari aumentano anche in Abruzzo (al 16%), Campania (19%), Emilia Romagna (18%), Lazio (20%), Lombardia (22%), Piemonte (24%), Puglia (12%) e Toscana (16%).Restano stabili, ma al di sopra della soglia critica del 15%, Basilicata (20%), Friuli (24%), Marche (23%), Provincia Autonoma di Bolzano (17%), Sicilia (24%), Veneto (20%). Il tasso è in calo nella Provincia Autonoma di Trento (al 19%) e in Sardegna (9%).Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva resta stabile al 15% a livello nazionale, ma cresce in 6 regioni: Abruzzo (13%), Basilicata (4%), Lombardia (15%), Provincia Autonoma di Bolzano (19%), Piemonte (19%) e in Valle d'Aosta (12%).Stabile, ma oltre la soglia del 10%, in Calabria (15%), Emilia Romagna (15%), Lazio (17%), Liguria (21%), Marche (21%), Provincia Autonoma di Trento (24%), Sicilia (13%), Toscana (15%), Umbria (12%), Veneto (19%). In calo in Campania (8%) e Friuli (16%).

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia