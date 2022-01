https://it.sputniknews.com/20220105/polonia-il-presidente-duda-e-positivo-al-covid-19-14486952.html

Polonia, il presidente Duda è positivo al COVID-19

Polonia, il presidente Duda è positivo al COVID-19

Il presidente polacco, Andrzej Duda, ha contratto il coronavirus, ha comunicato il capo della cancelleria del presidente polacco, Pawel Szrot. 05.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-05T15:11+0100

2022-01-05T15:11+0100

2022-01-05T15:11+0100

politica

coronavirus

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/855/76/8557677_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_508fbecb6ee8a6d11a7ed8cdabb945ac.jpg

"Alla luce dei casi di contagio rilevati nella cancelleria del presidente e nella sua cerchia di contatti, il presidente Andrzej Duda ha effettuato il test per il COVID-19, che ha dato risultato positivo", ha scritto Szrot in un post su Twitter.Szrot ha aggiunto che Duda "sta bene, non ha sintomi gravi ed è costantemente sotto osservazione medica".Questi ha anche ricordato che ad aprile e giugno Duda aveva ricevuto due dosi di vaccino contro il coronavirus e lo scorso 17 dicembre aveva ricevuto anche la terza dose. Ora il presidente polacco è in isolamento.Nelle ultime 24 ore, in Polonia, sono stati rilevati 17.196 casi di contagio da coronavirus, mentre 632 persone sono decedute a causa della malattia.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica, coronavirus, coronavirus nel mondo