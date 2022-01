https://it.sputniknews.com/20220105/pillola-anti-covid-bassetti-una-svolta-ma-non-e-per-tutti-14490982.html

Pillola anti-Covid, Bassetti: "Una svolta, ma non è per tutti"

Pillola anti-Covid, Bassetti: "Una svolta, ma non è per tutti"

"La pillola anti Covid della Merck sarà molto utile, secondo me è una svolta". Lo ha detto ad Adnkronos Salute il direttore della Clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti. Aifa ha autorizzato a fine dicembre il molnupiravir, l'antivirale della Merck che blocca il Covid al primo stadio della malattia, bloccando la replicazione del virus. Si tratta della prima terapia domiciliare anti-Covid e prevede la somministrazione della pillola per 5 giorni, nella prima fase del contagio. Il trattamento però non può essere somministrato a tutti. "Ci sono criteri molto precisi che ha definito Aifa per utilizzare l'antivirale - spiega l'infettivologo - fondamentalmente molto simili a quelli che usiamo per i monoclonali. Ovviamente - sottolinea - non è che puoi dare la pillola al primo che a 30 anni triplo-vaccinato ha i sintomi, non possiamo pensare che queste pillole da 700-800 euro al giorno vadano nei banchi della farmacia. Devono essere prescritte dallo specialista. Per questo, come i monoclonali, sono gestite dagli ospedali in collaborazione con i medici di base".La pillola in Italia da ieriLa distribuzione alle regioni del molnupiravir è partita da ieri, martedì 4 gennaio. Assieme alla pillola della Merck è stato approvato anche il Remdesivir dopo l'ok di Ema, che ha previsto l'uso dello stesso per i pazienti non in ossigenoterapia e ad alto rischio Covid-19 di tipo grave, con una somministrazione prevista entro 7 giorni dall'insorgenza di sintomi, prevedendone la durata di trattamento di 3 giorni.

