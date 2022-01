https://it.sputniknews.com/20220105/obbligo-vaccinale-per-gli-over-50-decreto-approvato-allunanimita-dal-cdm-14492410.html

Obbligo vaccinale per gli over 50. Decreto approvato all’unanimità dal Cdm

05.01.2022

Obbligo di vaccino per gli over 50 fino al 15 giugno e Super green pass per i lavoratori con oltre 50 anni. È una delle misure del nuovo decreto approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri dopo ore di fibrillazione, in particolare da parte della Lega che ha puntato i piedi minacciando di non votare il provvedimento.Il premier Mario Draghi, però, è riuscito a raggiungere un compromesso, aprendo alla richiesta dei ministri del Carroccio del green pass ordinario per l’accesso agli uffici pubblici e ai servizi alla persona, per cui, inizialmente, nella bozza era previsto il Super green pass. Via libera ottenuto anche dopo l'apertura del leader M5S Giuseppe Conte che ha sentito Draghi poco prima del Cdm.Alla fine, però, il testo del decreto è stato approvato, con i voti di tutti e prevede per "tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale" anti Covid a tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che "abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età" e "fino al 15 giugno".Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata i lavoratori privi di green pass potranno essere sospesi senza stipendio dal datore di lavoro fino a dieci giorni (ma rinnovabili fino al 31 marzo 2022) "per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione".Draghi: "Preserviamo scuole e attività economiche"Il premier ha spiegato all'inizio del Cdm che "i provvedimenti di oggi vogliono preservare il buon funzionamento delle strutture ospedaliere e, allo stesso tempo, mantenere aperte le scuole e le attività economiche". No al Super green pass per parrucchiere e postaSu richiesta della Lega, esplicitata nel corso della riunione del Cdm dal ministro Garavaglia, non sarà necessario il Super green pass per l'accesso ai servizi alla persona, agli esercizi commerciali, alle banche e agli uffici postali.Le novità sulla scuolaPer quanto riguarda l’istruzione e il contenimento dei contagi, il Cdm ha stabilito test antigenici rapidi gratuiti per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado soggetti alla autosorveglianza.Una misura in vigore fino al 28 febbraio per "assicurare l'attività di tracciamento dei contagi”.Per quanto riguarda le quarantene e la Dad, resta fermo che per la materna con un caso positivo scatta la quarantena di 10 giorni.Con due casi positivi nella classe, invece, parte la Dad per 10 giorni.Per le medie e le superiori fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Lavoro agile al via sia nella PA che nel privatoÈ stata firmata dai ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro, Andrea Orlando, una circolare per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente gli strumenti di flessibilità che le discipline di settore già consentono sul ricorso allo Smart working. Per il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta si tratta di "un risultato straordinario".

Rachele Samo

