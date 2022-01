https://it.sputniknews.com/20220105/obbligo-vaccinale-e-super-green-pass-costa-possono-coesistere-non-sono-contrapposti-14485496.html

Obbligo vaccinale e super green pass, Costa: "Possono coesistere, non sono contrapposti"

Obbligo vaccinale e super green pass, Costa: "Possono coesistere, non sono contrapposti"

Per il sottosegretario, le due misure possono continuare a coesistere su una "strada già tracciata". L'obiettivo del governo è quello di garantire il ritorno... 05.01.2022, Sputnik Italia

Il Consiglio dei Ministri è stato convocato oggi per discutere nuovi provvedimenti atti ad arginare la nuova ondata di contagi. Sul tavolo c'è l'estensione dell'obbligo vaccinale e del super green pass. Per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, le due misure non sono alternative, ma dovrebbero coesistere.Alcune forze di governo sono contrarie all'estensione del certificato verde rafforzato ai lavoratori, ma Costa è sicuro del fatto che "si troverà una sintesi".Rientro a scuolaIl ritorno a scuola dopo le vacanze di Natale, in piena impennata di contagi per Omicron, è il tema caldo su cui la politica discute, anche in merito ai criteri per la quarantena.Per Costa, "l'obiettivo del governo è riprendere l’attività scolastica in presenza. Dobbiamo segnalare un dato positivo: nella fascia 12-19 anni, il 74% dei ragazzi è vaccinato, dobbiamo mettere in atto le regole che garantiscano e favoriscano la didattica in presenza, cercando di limitare al minimo la Dad. Vale la pena fare un approfondimento e una riflessione sulla proposta delle Regioni per rivedere il meccanismo della Dad, credo sia giusto coinvolgere il Cts. Da parte del governo - osserva - c’è piena disponibilità a condividere percorsi con le Regioni, come abbiamo fatto in tutti questi mesi di scelte e decisioni".

