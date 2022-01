https://it.sputniknews.com/20220105/modena-gruppo-di-no-vax-pretende-di-consumare-al-bar-senza-mascherina-15-denunce-14482028.html

Modena, gruppo di no-vax pretende di consumare al bar senza mascherina: 15 denunce

Modena, gruppo di no-vax pretende di consumare al bar senza mascherina: 15 denunce

Per la violazione delle normative anti-Covid è scattata anche la sanzione da 400 euro prevista. 05.01.2022, Sputnik Italia

Un blitz in piena regola, quello avvenuto nella prima serata di ieri nel bar Baracchina di via Amendola, a Modena, dove un noto gruppo di quindici no-vax, tutti sprovvisti di green pass, ha preteso di consumare, pur non indossando i dispositivi individuali di protezione.Come riferisce il Resto del Carlino, alla richiesta del titolare di indossare la mascherina, gli avventori hanno iniziato ad inveire in segno di protesta, senza allontanarsi dal locale, tanto che il questi si è trovato costretto ad allertare appunto le forze dell'ordine.Giunti sul posto, gli agenti della polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Locale hanno proceduto ad identificare gli autori dell'incursione, i quali, in un primo momento, si sono anche rifiutati di abbandonare il locale.In totale, le forze dell'ordine hanno fatto scattare 15 denunce a carico di altrettanti soggetti, tutti sprovvisti di mascherina e di certificato verde.Sono poi in corso ulteriori accertamenti da parte della Digos, per l’esatta ricostruzione della dinamica dei fatti e delle frasi intimidatorie pronunciate da alcuni degli attivisti, peraltro già noti alle forze dell'ordine, nei confronti dei presenti.

