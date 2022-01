https://it.sputniknews.com/20220105/kazakistan-il-presidente-tokayev-scioglie-il-governo-in-seguito-alle-proteste-per-il-caro-gas-14481916.html

Kazakistan, il presidente Tokayev scioglie il governo in seguito alle proteste per il caro gas

Kazakistan, il presidente Tokayev scioglie il governo in seguito alle proteste per il caro gas

Il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha firmato un decreto per lo scioglimento del governo, dopo l'ondata di proteste non autorizzate per l'aumento del... 05.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-05T09:24+0100

2022-01-05T09:24+0100

2022-01-05T10:24+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/10377196_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_12654eed08c460b03c40732779b7367f.jpg

Il documento prevede le dimissioni, con effetto immediato, di tutti i membri del governo ma impone agli stessi di continuare ad adempiere ai propri doveri fino alla formazione del nuovo esecutivo.Il vice primo ministro Alikhan Smailov è stato nominato primo ministro ad interim, mentre Krymbek Kusherbayev è stato rimosso dal suo incarico di segretario di stato, con Murat Nurtleu che è stato scelto per servire come primo vice capo del Comitato per la sicurezza nazionale.Dal 25 febbraio 2019, il governo del Kazakistan era stato guidato da Askar Mamin.Il drastico cambio di rotta è arrivato ​​poche ore dopo che Tokayev ha dichiarato lo stato d'emergenza e ha attuato il coprifuoco ad Almaty e nella provincia di Mangystau, dopo le proteste di massa non autorizzate contro l'aumento dei prezzi del gas. Lo stato d'emergenza dovrebbe rimanere in vigore fino al 19 gennaio.Nonostante il coprifuoco, le proteste sono continuate anche negli ultimi tre giorni, con diversi video che hanno ripreso gli scontri tra manifestanti e funzionari delle forze dell'ordine.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo