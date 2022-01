Kazakistan, il presidente Tokayev chiede aiuto al CSTO: "proteste minaccia terroristica esterna"

https://it.sputniknews.com/20220105/kazakistan-il-presidente-tokayev-minaccia-terroristica-e-chiede-aiuto-al-csto-14492041.html

Il presidente kazako Tokayev nel corso di una riunione del consiglio di sicurezza ha definito "minaccia terroristica esterna" la deriva delle proteste di...

Le proteste in Kazakistan dovrebbero essere viste come una minaccia all'integrità del paese e le bande terroristiche che le hanno organizzate hanno subito un serio addestramento all'estero, ha affermato il presidente Kassym-Zhomart Tokayev in una riunione d'emergenza del consiglio di sicurezza:Il presidente del Kazakistan, ha anche affermato di essersi rivolto ai leader degli altri paesi CSTO (Russia, Bielorussia, Kyrgyzstan, Armenia, Tagikistan) per chiedere supporto nell'affrontare questa minaccia terroristica.CSTO avvia le consultazioniIl presidente di turno dell'Organizzazione per il Trattato di Sicurezza Collettivo, il premier armeno Nicol Pashinyan, ha reso noto di aver ricevuto la richiesta del presidente kazako Tokayev e di aver iniziato le consultazioni con gli altri capi di stato del CSTO."Pochi minuti fa si è svolta una conversazione telefonica con il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev. Considerando l'appello del presidente del Kazakistan, che si aspetta il sostegno della CSTO nel superare la situazione attuale, in qualità di presidente del сonsiglio di sicurezza collettiva CSTO, inizio immediatamente le consultazioni con i leader degli Stati membri dell'organizzazione", ha scritto Pashinyan.La situazione ad AlmatyAd Almaty, la città più popolata del Kazakistan, è stata avviata un'operazione delle squadre antiterrorismo.Le forze speciali hanno attaccato e liberato l'aeroporto, dove nelle scorse ore gruppi di manifestanti armati avevano fatto irruzione, causando l'interruzione del traffico.Nella giornata del 6 gennaio lo scalo rimarrà chiuso al traffico ordinario.Il ministero dell'Interno kazako ha reso noto il bilancio di due giorni di scontri tra manifestanti e forze dell'ordine nelle città del Kazakistan: 8 tra agenti e soldati sono morti e 317 sono rimasti feriti.

