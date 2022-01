https://it.sputniknews.com/20220105/kazakistan-corrispondente-di-sputnik-trattenuto-per-unora-dai-manifestanti-14488010.html

Kazakistan, paura per il corrispondente di Sputnik: trattenuto per un'ora dai manifestanti

Il corrispondente dell'agenzia si trova ad Almaty, una delle città dove sono scoppiate le proteste non autorizzate in Kazakistan. 05.01.2022, Sputnik Italia

Il corrispondente di Sputnik Kazakistan ad Almaty è stato trattenuto per circa un'ora dai manifestanti che hanno assaltato gli uffici siti in piazza della Repubblica.A riferirlo è la stessa agenzia, precisando che il corrispondente è in seguito riuscito ad uscire illeso dagli edifici occupati.A quanto si apprende, i riottosi, nel corso del loro blitz, hanno hanno distrutto i locali delle redazioni dei canali TV.Le proteste in KazakistanNei primi giorni del 2022, i residenti delle città di Zhanaozen e Aktau, situati nella regione di Mangistau, hanno protestato contro un aumento di due volte dei prezzi del gas.Il presidente del Kazakistan, Kassym-Zhomart Tokayev, ha incaricato di formare una commissione governativa per esaminare la situazione. Il 4 gennaio ha annunciato di essere pronto a soddisfare la principale richiesta dei manifestanti e a ridurre i prezzi del gas.Tuttavia, le proteste si sono estese anche ad altre città: ad Almaty, la più grande città del Paese, la sera del 4 gennaio e la notte del 5 gennaio i manifestanti si sono scontrati con le forze di sicurezza; la polizia è stata costretta ad impiegare gas lacrimogeni e granate stordenti.L'ingresso e l'uscita da queste regioni e da Almaty sono limitati, sono prescritti controlli dei documenti, ispezioni di persone e veicoli. La mattina del 5 gennaio, Tokayev ha poi disposto lo scioglimento del governo, ritenuto particolarmente colpevole per la situazione in corso.

