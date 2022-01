https://it.sputniknews.com/20220105/israele-cambiano-le-modalita-di-tracciamento-tampone-molecolare-obbligatorio-per-tutti-gli-over-60-14488988.html

Israele, cambiano le modalità di tracciamento: tampone molecolare obbligatorio per tutti gli over 60

Israele, cambiano le modalità di tracciamento: tampone molecolare obbligatorio per tutti gli over 60

Il ministero della Salute israeliano ha annunciato le modifiche apportate alle modalità di test COVID. Le nuove regole entreranno in vigore il 7 gennaio. 05.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-05T16:50+0100

2022-01-05T16:50+0100

2022-01-05T16:50+0100

coronavirus

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/14488883_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_1d9a6334de02160c017b9bc732e3fc5a.jpg

Secondo quanto comunicato dal ministero, coloro di età pari o superiore ai 60 anni, nonché i cittadini che fanno parte dei gruppi a rischio, dovranno sottoporsi ad un test PCR. I cittadini di età inferiore ai 60 anni saranno tenuti a fare controlli a domicilio.I vaccinati e guariti, se il test dovesse risultare positivo, dovranno trascorrere dieci giorni in autoisolamento e potranno uscire dalla quarantena dopo aver ricevuto l'autorizzazione da un medico; non è richiesto alcun controllo aggiuntivo.I cittadini ultrasessantenni non vaccinati e che non avevano contratto il virus, così come le persone facenti parte di gruppi a rischio che sono state in contatto con una persona positiva al COVID, dovranno eseguire un test molecolare. Coloro che avranno un esito negativo rimarranno in quarantena per altri sette giorni, nell'ultimo dei quali dovranno effettuare un altro test e, in caso di esito negativo, potranno uscire dall'isolamento. Nel caso di esito positivo del primo test, i soggetti interessati dovranno rimanere in autoisolamento per 10 giorni e potranno uscirne solo con il permesso del medico, senza la necessità di un altro tampone.

https://it.sputniknews.com/20220104/quarta-dose-vaccino-in-israele-il-premier-bennett-rassicura-anticorpi-aumentano-5-volte-14480002.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, coronavirus nel mondo