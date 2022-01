https://it.sputniknews.com/20220105/governo-diviso-tra-obbligo-vaccinale-per-gli-over-60-e-super-green-pass-per-tutti-14482273.html

Governo diviso tra obbligo vaccinale per gli over 60 e super green pass per tutti

Caos nell’esecutivo, in vista del Cdm che dovrà varare le misure per raffreddare la curva dei contagi. Si salda un asse Lega-M5S. Draghi ottiene un’apertura... 05.01.2022, Sputnik Italia

governo

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

green pass

Sono ore tesissime a Palazzo Chigi, dove da ieri si discute sulla bozza delle nuove misure da presentare in Cabina di regia e nel Consiglio dei ministri, previsti per oggi.La curva di Omicron fa paura, con gli oltre 170mila casi registrati ieri, e il premier Mario Draghi si trova a fronteggiare i veti incrociati dei partiti su obbligo vaccinale e l’estensione del super green pass.Ipotesi che al momento prevale, rispetto a quella di varare il super green pass obbligatorio per tutti i lavoratori.Uno dei temi su cui si è già raggiunta un’intesa è il lavoro a distanza nella pubblica amministrazione e nel settore privato.Nel decreto di oggi potrebbero entrare anche nuove regole per stadi e palazzetti dello sport, dalla riduzione della capienza alle gare a porte chiuse, fino allo stop alle competizioni.I due frontiSul tavolo del premier c'è, da una parte, l'estensione del green pass rafforzato a tutti i lavoratori, pubblici e privati, e, dall’altra, l’obbligo vaccinale per alcune categorie, in questo caso l’estensione ai fragili ultrasessantenni.Per la prima ipotesi, anche soltanto per i dipendenti pubblici in una prima fase o per coloro che sono a contatto con il pubblico, si è espressa Forza Italia.Il super green pass per tutti i lavoratori invece non piace alla Lega. Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha avuto un acceso scontro con Draghi, perché la decisione bloccherebbe molte aziende, soprattutto al Nord, che si sono organizzate in maniera egregia con la prassi dei tamponi. E ha minacciato di disertare il Cdm.Lavoro da remoto e PA per consentire il rientro a scuolaIntanto, Draghi ha incassato un punto a favore della sua strategia, dopo l’incontro di ieri con il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta.Brunetta è contrario alla reintroduzione di un lavoro a distanza massiccio e quindi il compromesso raggiunto è stato quello di ristabilire il lavoro da remoto nella PA, utilizzando le regole già esistenti.Le amministrazioni possono programmare “rotazione di personale settimanale, mensile, plurimensile”, anche tenendo conto dell’andamento dei contagi, secondo il ministero.

Rachele Samo

