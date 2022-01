https://it.sputniknews.com/20220105/covid-rasi-omicron-sfugge-ai-test-antigeni-falso-negativo-quasi-uno-su-due-14487274.html

Covid, Rasi: "Omicron sfugge ai test antigeni, falso negativo quasi uno su due"

Circa il 40% dei positivi alla nuova variante sfugge ai test diagnostici, secondo i dati riferiti dall'ex direttore di Ema. 05.01.2022, Sputnik Italia

La variante Omicron rischia di mandare in soffitta i test antigeni rapidi, che si stanno mostrando inadeguati a diagnosticare l'infezione del nuovo ceppo. Quasi una diagnosi negativa su due è errata. A lanciare l'allarme è Guido Rasi, consulente del commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo e direttore scientifico di Consulcesi.Se prima ai test antigeni poteva sfuggire il 20% dei positivi, con la diffusione di Omicron il rischio di falsi negativi è raddoppiato.Rasi, che è anche uno dei docenti del corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione per Consulcesi Club, intitolato Un test per tutti. Test di screening diagnostici e il loro funzionamento, avverte che "a questo punto farlo o non farlo è praticamente la stessa cosa", visto che nel giro di pochissimi giorni la variante Omicron diventerà dominante anche in Italia.La perdita di affidabilità dei test antigeni potrebbe rendere più complicate le attività di diagnostica, in particolare quelle legate al rilascio dei green pass, e i tracciamenti. In attesa di test rapidi attendibili ed aggiornati per Omicron, Rasi esorta a "tenere alta la guardia".

