Covid in Italia, nuovo record di contagi: quasi 190mila in un giorno

I ricoveri nei reparti ordinari degli ospedali aumentano di 452 unità, mentre i posti letto occupati in intensiva sono 1.428, 36 in più rispetto a ieri. 05.01.2022, Sputnik Italia

Il bollettino sulla pandemia di Covid-19 trasmesso mercoledì 5 gennaio dal ministero della Salute mostra un nuovo picco storico di contagi, che si avvicinano alla soglia di 200mila. In calo i decessi, ma il tasso di positività aumenta di 3.4 punti.Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 189.109 nuovi casi su 1.094.255 tamponi eseguiti, fra molecolari e rapidi. Ieri i positivi erano 170.844, a fronte di 1.228.410 test effettuati. Il tasso di positività passa da 13,9% a 17,3%.Quest'oggi sono avvenuti 231 decessi, in diminuzione, rispetto ai 259 di martedì, mentre sono segnalati 33.037 guariti, rispetto ai i 30.333 di ieri.Il numero degli attuali positivi sale a 1.421.117, in aumento di 155.820 unità rispetto al giorno precedente.La regione con il maggior incremento dei contagi è la Lombardia, con 51.587 casi, seguita da Campania, con 16.972, e Toscana, con 16.957.Per quanto riguarda i dati sulle ospedalizzazioni, in terapia intensiva sono ricoverati 1.428 pazienti, 36 in più di ieri, con 132 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.364, 452 in più rispetto a lunedì.Con i dati odierni, il bilancio della pandemia di Covid-19 in Italia si porta a 6.756.035 casi accertati, 138.276 decessi e 5.196.642 guariti.Intanto, sono 112.850.467 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in totale fino ad oggi nel Paese, secondo il rapporto Aifa aggiornato a mercoledì 5 gennaio. 46.484.456 persone (86,07% della popolazione maggiore di 12 anni) hanno completato il ciclo vaccinale. 20.977.634 persone hanno ricevuto la terza dose addizionale o di richiamo.Almeno una dose del vaccino pediatrico in fascia 5-11 è stata ricevuta da 401.532 bambini.

