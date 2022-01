https://it.sputniknews.com/20220105/covid-in-brasile-carnevale-di-rio-cancellato-per-il-rischio-contagi-14484768.html

Covid in Brasile, Carnevale di Rio cancellato per il rischio contagi

È il secondo anno consecutivo che l'evento viene annullato a causa della pandemia di Covid-19. 05.01.2022, Sputnik Italia

coronavirus nel mondo

Per il secondo anno consecutivo, Rio de Janeiro non avrà il suo famoso Carnaval de Rua. Il sindaco Eduardo Paes ha annunciato la sospensione dell'evento per i contagi da Covid-19.I festeggiamenti del carnevale con la parata delle bande musicali, chiamate blocos, quest'anno avrebbe dovuto svolgersi dal 25 febbraio al 1° marzo. Secondo il sindaco, non è possibile svolgere l'evento tenendo conto delle restrizioni anti-contagio.Per il momento, restano in programma le famose sfilate dei ballerini di samba, che si terranno a febbraio e marzo nel Sambodromo.Il Carnevale di Strada si è svolto per l'ultima volta nel 2020, poco prima che esplodessero i contagi da Covid-19. Il Brasile è uno dei paesi più colpiti dalla pandemia, con 22 milioni di contagi e circa 618mila morti, il secondo numero di decessi al mondo dopo quello degli Stati Uniti.Le persone vaccinate rappresentano circa il 70% della popolazione, ma, nonostante ciò, i contagi sono tornati a crescere per la variante Omicron.

coronavirus nel mondo