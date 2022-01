https://it.sputniknews.com/20220105/covid-draghi-convoca-alle-15-la-cabina-di-regia-14487857.html

Covid, Draghi convoca alle 15 la cabina di regia

Durante la riunione si discuterà dei nuovi provvedimenti per arginare la crescita dei contagi. 05.01.2022, Sputnik Italia

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato alle 15 a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, la cabina di regia del governo sul Covid, per decidere i nuovi provvedimenti da adottare per arginare l'impennata di contagi, legata alla diffusione della variante Omicron.Nelle prossime ore verrà sciolto il nodo dell'estensione del super green pass a tutti i lavoratori e dell'obbligo vaccinale. Su queste due ipotesi, il premier Draghi si trova ad affrontare il veto incrociato delle forze di maggioranza, con Lega e M5S contrarie ad estendere il certificato verde rafforzato e il PD che punta alla vaccinazione obbligatoria.Per questo, una delle ultime versioni del provvedimento da discutere in Cdm prevede una misura a metà strada: l’obbligo vaccinale per le persone che hanno più di 60 anni. È una platea di 1,5 milioni di persone che non hanno ricevuto neanche una dose.Gli altri dossier sul tavolo riguardano i criteri per la Dad a scuola e il lavoro a distanza nelle PA e nel privato. Per il leader del M5S, il ritorno al lavoro da remoto è una "condizione preliminare" ad eventuali ulteriori restrizioni.Nel decreto di oggi potrebbero entrare anche nuove regole per stadi e palazzetti dello sport, dalla riduzione della capienza alle gare a porte chiuse, fino allo stop alle competizioni.

