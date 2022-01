https://it.sputniknews.com/20220105/covid-boom-di-contagi-fra-gli-infermieri-ospedali-a-rischio-corto-circuito-14487639.html

Covid, boom di contagi fra gli infermieri: "Ospedali a rischio corto circuito"

Covid, boom di contagi fra gli infermieri: "Ospedali a rischio corto circuito"

Il sindacato degli infermieri Nursing up lancia l'allarme sulla pressione nei pronto soccorso, "vere e proprie bombe ad orologeria pronte ad esplodere”, mentre... 05.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-05T21:06+0100

2022-01-05T21:06+0100

2022-01-05T21:06+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/18/9689286_0:74:1760:1064_1920x0_80_0_0_b77ec9f86a4b278e8f507523ca998015.jpg

La nuova ondata legata ad Omicron sta provocando un'impennata di contagi in corsia. Il sindacato Nursing up segnala, in una nota, una media di 800-1.000 casi giornalieri di Covid-19 fra gli infermieri. Il “nuovo freddo inverno degli infermieri italiani” mette gli ospedali a rischio corto circuito.Mentre il picco di contagi fra i camici è atteso per le prossime ore, negli ospedali c'è "una vera e propria paralisi in atto", con gli operatori sanitari costretti a 30 ore di straordinario e a coprire posizioni di reparti diversi, a causa della carenza di personale.E ancora: "Un nuovo tunnel, come se a nulla fossero serviti i due anni di pandemia che abbiamo alle spalle".A Roma, in particolare, alcuni ospedali rischiano il collasso entro il 10 gennaio, gli infermieri coprono turni con straordinari e prestazioni aggiuntive per assistere i pazienti ammassati, mentre i reparti vengono trasformati in aree Covid.Particolarmente dura la situazione delle terapie intensive, dove spesso i pazienti intubati sono assistiti da un solo infermiere e un solo OSS.Ieri il sindacato delle professioni infermieristiche Nursind aveva lanciato un allarme analogo sui contagi in corsia, con l'82% in più tra gli infermieri, e sulla pressione ospedaliera relativa ai ricoveri ordinari.Il sindacalista lamenta la bassa attendibilità dei tamponi rapidi e chiede "che vengano fatti i tamponi almeno una volta a settimana, mentre al momento nel Lazio si fanno ogni 10 giorni”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia