https://it.sputniknews.com/20220105/cosenza-operatori-sanitari-a-rischio-licenziamento-si-incatenano-in-segno-di-protesta-14486851.html

Cosenza, operatori sanitari a rischio licenziamento si incatenano in segno di protesta

Cosenza, operatori sanitari a rischio licenziamento si incatenano in segno di protesta

I lavoratori chiedevano un intervento della Regione, per evitare il licenziamento di oltre 50 dipendenti di una casa di cura. 05.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-05T15:47+0100

2022-01-05T15:47+0100

2022-01-05T15:47+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/14487228_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3db1e731a383a2e6351de7329515a010.jpg

Diversi lavoratori della casa di cura San Bartolo-Misasi si sono incatenati per protesta davanti all'ingresso della struttura sanitaria, a piazza Crispi, a Cosenza.I dipendenti lamentano il mancato accoglimento da parte della Igreco, il gruppo proprietario della casa di cura, delle richieste sindacali a conclusione della trattativa avviata per salvare dal licenziamento 51 dipendenti.Stando a quanto riferito dalle sigle sindacali, la società ha recentemente confermato la propria indisponibilità a fare passi indietro rispetto ai licenziamenti.Il rappresentante del sindacato ha sottolineato che "la situazione è stata portata all'attenzione della terza Commissione Sanità della Regione Calabria, con una richiesta di convocazione urgente, rispetto alla quale si rimane in attesa di un positivo riscontro".In conclusione, Gentile ha riferito che i lavoratori rimarranno in presidio permanente.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia