Borrell: l'UE deve partecipare alle trattative USA-Russia

L'agenda dei negoziati tra USA e Russia include questioni europee e il tema dell'Ucraina, pertanto secondo Borrell è legittima la presenza dell'Unione Europea:"Se la Russia vuole parlare, allora, ovviamente, è necessario organizzare un dialogo... Se ci sono questioni relative alla sicurezza in Europa, gli europei devono far parte di questi negoziati. L'agenda proposta dalla Russia contiene questioni che riguardano la sicurezza in Europa, nonché la sicurezza dell'Ucraina in particolare. Perciò, non possiamo dire che siamo scontenti di questi negoziati bilaterali. Non credo che sarebbe una buona idea abbandonare una conversazione, rigettarla, se la Russia la proponesse. Tuttavia, noi europei, se la questione riguarda l'Europa, dovremmo far parte di questi negoziati", ha dichiarato Borrell in una conferenza stampa sugli esiti del suo viaggio in Donbass.Il capo della diplomazia europea ha aggiunto che non è una questione di un giorno, ma durerà "settimane e mesi".Alla luce delle tensioni intorno all'Ucraina, Russia e Stati Uniti hanno concordato di tenere un incontro nel formato di un dialogo strategico a livello di rappresentanti di ministeri degli Esteri il prossimo 10 gennaio. Una riunione del Consiglio Russia-NATO è prevista per il 12 gennaio e il 13 gennaio si terrà un incontro multilaterale presso la sede dell'OSCE a Vienna.

