Gas, tragica previsione: entro due mesi l'Europa a zero riserve

Gas, tragica previsione: entro due mesi l'Europa a zero riserve

05.01.2022

2022-01-05

"Visto che i due mesi più freddi dell'inverno devono ancora arrivare, si teme che l'Europa possa rimanere senza gas", si legge nell'articolo di Bloomberg.Secondo le valutazioni del gruppo di ricerca Wood Mackenzie, entro la fine di maggio i siti di stoccaggio europei saranno pieni al 15%. Al tempo stesso, gli esperti sottolineano che il dato è calcolato presumendo che ci siano normali condizioni meteorologiche.Attualmente, gli impianti di stoccaggio di gas europei sono pieni al 56%, ovvero 15 punti percentuali in meno rispetto alla media dei 10 anni, osserva Bloomberg.I prezzi del gas in Europa sono in crescita da aprile, all'inizio di ottobre hanno superato i mille dollari, mentre il massimo storico, 2.190,4 dollari per mille metri cubi, è stato registrato il 21 dicembre. Gli esperti attribuiscono la crescita dei prezzi del gas nelle borse negli ultimi mesi ad una serie di fattori: gli impianti di stoccaggio sotterranei europei scarsamente riempiti, forniture limitate da parte dei principali fornitori e forte domanda di gas naturale liquefatto (GNL) in Asia. Le negoziazioni sono influenzate anche dal fattore meteorologico e dall'incertezza riguardo al lancio del gasdotto Nord Stream-2. Entrambe le linee del gasdotto sono riempite con gas tecnico e sono pronte per il funzionamento, però si prevede che il lancio non avverrà prima della seconda metà dell'anno.

