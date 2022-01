https://it.sputniknews.com/20220105/biden-cambia-strategia-ed-invade-leuropa-con-34-navi-cariche-di-gas-14491292.html

Biden cambia strategia ed "invade" l'Europa con 34 navi cariche di gas

Biden cambia strategia ed "invade" l'Europa con 34 navi cariche di gas

Dopo l'impennata di qualche tempo fa, ora i prezzi del gas in Europa sono in calo. Il carburante blu sta diventando più economico perché gli americani mandano... 05.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-05T20:15+0100

2022-01-05T20:15+0100

2022-01-05T20:15+0100

russia

usa

germania

gas

gas russo

costruzione north stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/14491261_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_96f22be8dff2b46f6406ea4bc7af6599.jpg

Sputnik approfondisce per voi in questo articolo se gli americani riusciranno o meno ad accaparrarsi una fetta della “torta europea del gas”.È cambiata la linea politicaSecondo quanto riportato dal Financial Times, il 22 dicembre le gasiere di gas naturale liquefatto (LNG) dagli Stati Uniti all'Asia sono state dirottate a metà strada verso l'Europa.Il percorso è stato cambiato dopo che le quotazioni si sono avvicinate a 2,3 dollari al metro cubo, un massimo storico.Lo sostiene Khadzhimurad Belkharoev, professore associato presso l'Istituto di economia e affari mondiali in seno all’Università russa dell’amicizia tra i popoli.I prezzi del gas sono aumentati durante l'anno scorso. In autunno e in inverno si sono susseguiti continuamente nuovi record. Tuttavia, gli americani hanno preferito il crescente mercato asiatico. Soprattutto Cina, India e Giappone."Al culmine della crisi energetica nell'UE, gli Stati Uniti hanno ignorato gli alleati strategici, inviando carburante in Asia al fine di consolidare la loro posizione nella regione e ricavare ulteriori profitti”, specifica l'esperto.Ora che i prezzi nella regione si sono raffreddati, gli americani si sono rivolti all'Europa. Ben 20 gasiere si stanno precipitando nel Vecchio Continente seguite da altre 14. Dopo questa notizia le quotazioni del carburante blu si sono mosse al ribasso. Tuttavia, sono ancora 10 volte più alte dell'anno scorso.In questo momento stanno solo approfittando delle condizioni favorevoli, che potrebbero durare 6 mesi o più. Gli americani sanno che con l’avviamento del Nord Stream 2 la domanda europea di GNL diminuirà.La pazienza è la virtù dei fortiL’avviamento del Nord Stream 2 è stato rinviato, questa volta a causa della burocrazia tedesca.A metà novembre l'Agenzia federale delle reti ha sospeso la procedura di autorizzazione del progetto. L’ente regolatore tedesco dell'energia ha chiesto un adeguamento dell’inquadramento giuridico della società dell'operatore indipendente Nord Stream 2 AG (con sede nella città svizzera di Zug) con la normativa locale.Nello specifico, gli viene richiesta la creazione di una filiale tedesca al fine di vantare i diritti di proprietà e poter esercitare la gestione della parte di gasdotto che attraversa la Germania.Questa proroga ha innervosito i trader.Di conseguenza, le quotazioni del gas in Europa sono salite del 17% in un giorno. Questa tendenza continua ancora oggi.Le richieste dei tedeschi saranno soddisfatte, ha assicurato Gazprom. Creeranno una "filiale”, adempiranno a tutti i requisiti di legge e poi ripresenteranno i documenti all'Agenzia federale delle reti. Dopodiché la Commissione europea prenderà la decisione finale.Per questo motivo è improbabile che si riesca a partire a maggio, anche se la costruzione è stata completata già a settembre. Il Cremlino ci invita ad essere pazienti.Specchio, servo delle mie brame, chi è la…?"Le autorità europee dipendono dagli accordi stretti con l'establishment americano. È probabile che il ritardo nella procedura di autorizzazione sia una parte non ufficiale dell'accordo con il governo Biden. A Washington sono stati promessi da 6 a 9 mesi di forniture all'Europa agli attuali prezzi gonfiati a causa delle carenze. In cambio la Casa Bianca smetterà di mettere i bastoni fra le ruote del Nord Stream 2", ipotizza Pëtr Pushkarev.Quando questo periodo di transizione sarà finito, l'assenza di grandi acquisti di gas da gasdotto spot aiuterà gli europei a contrattare con Gazprom accordi a lungo termine. Naturalmente il prezzo finale sarà più alto degli anni precedenti. Ma i clienti cercheranno di ottenere condizioni favorevoli.Ma ad oggi Gazprom riceve alcune accuse. Anche solo il sospetto che Gazprom possa aver provocato questa crisi è infondato e inaccettabile, se non “più semplicemente, bugie e menzogne”, sostiene Sergey Kupriyanov, il rappresentante ufficiale del consorzio. Gazprom è pronta a pompare ulteriori volumi di gas verso l'Europa in linea con i contratti esistenti. Le quotazioni in Europa sono più basse dei prezzi spot."Tutti i problemi dell'Europa occidentale sono stati creati da loro stessi e non c'è bisogno di incolpare Gazprom per questo. È meglio guardarsi allo specchio", sostiene Sergey Kupriyanov.Questi ha anche affermato che alcuni clienti europei, in particolare francesi e tedeschi non stanno più facendo offerte, nonostante avessero già riservato i volumi in via contrattuale.L’anno scorso la Germania ha ricevuto 50,2 miliardi di metri cubi, registrando un aumento del 5,5% rispetto all'anno precedente. Sono aumentate anche le forniture dirette in Italia, Turchia, Bulgaria, Serbia, Danimarca, Finlandia e Polonia.

https://it.sputniknews.com/20220104/gas-russo-o-liquefatto-made-in-usa-quale-conviene-alla-nostra-bolletta-14476350.html

russia

usa

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, usa, germania, gas, gas russo, costruzione north stream 2