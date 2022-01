Ariston completa l'acquisizione dell'israeliana Chromagen

https://it.sputniknews.com/20220105/ariston-completa-lacquisizione-dellisraeliana-chromagen-14490897.html

L'azienda di matrice israeliana è stata rilevata per una somma di poco inferiore ai 36 milioni di euro. 05.01.2022, Sputnik Italia

Ariston Group, azienda attiva nel settore delle soluzioni sostenibili per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, ha reso oggi noto di aver completato l'acquisizione di Chromagen, azienda israeliana fondata nel 1962 e attiva nel medesimo settore, con particolare riferimento alla tecnologia solare termicaIl gruppo ha fatto sapere di aver raggiunto il soddisfacimento di tutte le condizioni sospensive, inclusa l'approvazione dell'Autorità israeliana per la concorrenza.Il controvalore dell'operazione (equity value) è stato pari a circa 130 milioni di shekel, pari a circa 36 milioni di euro, pagati in contanti. Chromagen ha sede in Israele ma anche ha due filiali in Australia e in Spagna, e presenta inoltre una rete di distributori grazie ai quali riesce a servire clienti in circa 35 Paesi nel mondo, con oltre 300 persone impiegate. L'acquisizione, che riguarda il 100% delle azioni e dei diritti di voto dell'entità attiva in Israele, permette ad Ariston Group di rinforzare la posizione nel mercato israeliano, dove è presente dal 2017.Per quanto riguarda la struttura australiana, Ariston ha acquisito le azioni possedute dal Kibbutz Shaar Haamakim, confermando sia l'attuale management che la struttura di governance con gli attuali azionisti di minoranza.L'acquisizione permetterà ad Ariston Group di entrare in un mercato rilevante per l'acqua calda, basandosi sulla solida posizione di Chromagen Australia nel segmento dei costruttori, con un forte focus sulle soluzioni rinnovabili.

