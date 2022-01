https://it.sputniknews.com/20220105/aifa-da-il-via-libera-per-il-booster-per-la-fascia-12-15-anni-14491872.html

Aifa dà il via libera per il booster per la fascia 12-15 anni

La dose di richiamo dovrà essere somministrata con il vaccino Pfizer e dopo almeno quattro mesi dalla seconda inoculazione. 05.01.2022, Sputnik Italia

La Commissione Tecnico Scientifica dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, ha espresso il proprio parere favorevole per la dose booster di vaccino anche per i soggetti di età compresa tra i 12 e i 15 anni.La decisione è analoga a quella presa per la fascia di età 16-17 anni e per i soggetti fragili di 12-15 anni.Aifa ha aggiunto che ritiene “ragionevole” che la terza dose, in assenza di dati specifici per questa fascia di età, sia somministrata con gli stessi criteri adottati negli adulti, cioè dopo almeno quattro mesi dalla conclusione del ciclo primario.Aifa spinge anche le prime dosiL’Agenzia italiana del farmaco ha ribadito che i dati di efficacia e sicurezza relativi a quest'ulteriore ampliamento saranno oggetto di costante monitoraggio.

