Zaia: “Se i contagi crescono serve la Dad. Per l’automonitoraggio tamponi fai da te agli studenti”

Il governatore del Veneto non rinnega la decisione presa lo scorso anno di lasciare gli studenti a casa ed è pronto a rinnovarla se dovesse essere necessaria... 04.01.2022, Sputnik Italia

Ha due soluzioni alternative il presidente della Regione Veneto Luca Zaia di fronte ai contagi in crescita e al rientro a scuola la prossima settimana per milioni di studenti: da una parte la Dad, dall’altra lo screening con kit fai da te.“Lo dico subito e con chiarezza: nessuno aspira a tenere chiuse le scuole. Sarebbe una sconfitta per tutti”, ma “ci vuole l’onestà intellettuale di avvisare i cittadini: se i dati epidemiologici dovessero peggiorare, l’ipotesi dello slittamento della data del ritorno in classe è sul tavolo e andrà valutata con attenzione dalle autorità scientifiche”, dice al Corriere della Sera.Zaia invita a ragionare sul particolare contesto della scuola in cui gli studenti “non sono untori” ma “è un dato di fatto che un ragazzo positivo in classe crea un effetto domino che non si ha in altri contesti: i compagni, gli insegnanti, le rispettive famiglie”.Automonitoraggio fai da teZaia poi fa anche un passo ulteriore e propone un metodo per aumentare la fase di screening, oltre a quanto previsto dall’esecutivo attraverso la struttura del generale Figliuolo.Un controllo da effettuare consegnando “a tutti gli studenti, una o due volte alla settimana, un kit per il test fai da te, da eseguire in classe con compagni e insegnanti, sempre su base volontaria”.Uno strumento, quello dei fai da te, che è stato contestato per affidabilità nei risultati ma che per Zaia è “l’unico modo per eseguire uno screening di massa alla ripresa delle lezioni”.

