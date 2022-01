https://it.sputniknews.com/20220104/tempesta-di-neve-sulla-costa-est-americana-2-vittime-e-migliaia-di-persone-senza-elettricita-14469872.html

Tempesta di neve sulla costa Est americana: 2 vittime e migliaia di persone senza elettricità

Tempesta di neve sulla costa Est americana: 2 vittime e migliaia di persone senza elettricità

Milioni di americani in tutta la zona del Medio Atlantico sono stati sorpresi lunedì da una delle più poderose tempeste di neve degli ultimi anni, che ha... 04.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-04T06:44+0100

2022-01-04T06:44+0100

2022-01-04T06:44+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/14469848_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0c5cfc12c5cecb51e874939ffe4de128.jpg

La neve è caduta rapidamente, accumulandosi in tutta Washington, DC, Virginia, Maryland, Delaware e nel sud del New Jersey, per un'altezza superiore ai 30 cm.La tempesta si è quindi estesa anche verso il nord dell'Alabama, la Georgia settentrionale, il Tennessee, la Carolina del Nord e persino il nord della Florida.La neve ha causato particolari disagi a Birmingham, in Alabama, dove i termometri sono in pochi giorni dal registrare 26° fino a 0°.La tempesta ha avuto un impatto negativo su buona parte della costa orientale, con quasi un milione di americani che sono rimasti senza elettricità nel sud-est e nell'Atlantico centrale.La Virginia risulta essere lo stato colpito più duramente, con oltre 400.000 persone attualmente senza energia.Inevitabili le conseguenze sul traffico aereo, con oltre 7.000 voli cancellati e altri 10.000 segnalati in ritardo.Oltre ai vari disagi provocati dal maltempo e dalla caduta della neve, in diversi stati si contano anche diversi feriti, oltre a due vittime: si tratta di due bambini, deceduti rispettivamente in Tennessee e Georgia a causa della caduta di un albero.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo